Елизавета II установила новый запрет для Меган Маркл и принца Гарри

19.02.2020, 21:08, Разное

Новый день — новые подробности из жизни британской королевской семьи. Стало известно, что Елизавета II после долгих и сложных переговоров с высокопоставленными чиновниками приняла решение запретить принцу Гарри и Меган Маркл отныне использовать титул герцога и герцогини Сассекских, а также само слово «королевский» в коммерческих целях. Так что в ближайшее время Гарри и Меган придется произвести ребрендинг своих проектов и придумать им новое название.

Последнее на данный момент появление Меган и Гарри на людях, февраль 2020 Кликните на фото для просмотра галереи

В частности, им придется сменить название своего сайта Sussex Royal, на создание которого они потратили десятки тысяч фунтов стерлингов. СМИ сообщали, что Гарри и Меган собираются (или уже сделали это) зарегистрировать Sussex Royal как международный товарный знак, под которым они хотели выпускать различные товары, включая одежду, канцелярские товары, книги и учебные материалы. Кроме того, герцог и герцогиня планировали создать новые благотворительные организации под названием — Sussex Royal и The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. Официальную страничку в Instagram пары, на которую подписано более 11 миллионов человек, также, возможно, придется переименовывать.

Напомним, 9 января герцог и герцогиня Сассекские опубликовали неожиданное сообщение о своем желании начать самостоятельную жизнь и даже переехать.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II,

— говорится в заявлении.

Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

Переход Меган и Гари к самостоятельной жизни в СМИ прозвали «Мегзитом» по аналогии с «Брекзитом». Итоги первого таковы: герцог и герцогиня Сассекские больше не смогут представлять Eе Величество, а потому будут лишены своих королевских титулов. Однако смогут в дальнейшем поддерживать некоторые проекты, которые были под их патронатом, но уже как частные лица.

Семья также лишается государственной поддержки, а вместе с финансовой независимостью получает долг в 2,4 миллиона фунтов — именно столько было потрачено на реконструкцию Фрогмор-хауса, где Гарри, Меган и их сын Арчи прожили меньше года. Всю сумму герцог и герцогиня Сассекские обязались вернуть в государственную казну. Однако подчеркивается, Фрогмор по-прежнему останется их британским домом.