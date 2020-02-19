TikTok добавит инструменты «родительского контроля»

19.02.2020, 21:06, Новости дня

Разработчики TikTok добавили в приложение набор функций родительского контроля. Благодаря «Режиму семейной безопасности» (Family Safety Mode) взрослые могут установить лимиты на использование программы детьми.

Новые инструменты в TikTok позволяют наложить ограничения на обмен личными сообщениями и экранное время, а также оградить несовершеннолетнего от просмотра нежелательного контента. Чтобы активировать новый режим, родителю понадобится сначала завести собственную учетную запись и привязать её к аккаунту подростка.

Как отмечает TechCrunch, эти возможности и ранее присутствовали в TikTok, однако были доступны только самому владельцу профиля. Отключить настройки без ведома старших «Режим семейной безопасности» не позволяет.

В феврале прошлого года власти США оштрафовали TikTok на $5,7 миллиона за сбор имен, адресов электронной почты и местоположения несовершеннолетних. После этого в приложении появился целый раздел, где дети могут только смотреть видео, но не публиковать контент или комментировать.

Первым «Режим семейной безопасности» станет доступен в Великобритании. В ближайшие недели его включат и на других рынках.

Текст:

Вести.Hi-tech



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Опасные «ватрушки» убивают россиян

23.01 / Песков прокомментировал предложение Путина о встрече лидеров мировых держав

18.12 / RT изучил транзакции на биткоин-кошелек штаба ФБК Навального

05.01 / В Испании отклонили кандидатуру и.о. премьера на должность председателя правительства

12.01 / Путин выступил за бессрочный закон о статусе Донбасса

11.02 / Рассекречен обновлённый хетчбэк Citroen C3

07.01 / В ВОЗ назвали возможную причину вспышки неизвестной болезни в Китае

09.02 / Тяжелейшая утрата: коллеги скорбят по Сергею Слонимскому

13.01 / Укравшего ящик с пожертвованиями больным детям ищут в Уфе

02.02 / В подмосковном Раменском горит склад, площадь возгорания — 2 тысячи квадратных метров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика