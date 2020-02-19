Мать хочет вернуть сына, которым занималась только прабабушка

19.02.2020, 21:06, Новости дня

Симоновский суд Москвы решает судьбу четырехлетнего мальчика, которого прабабушка угрожала выбросить из окна, не желая отдавать в приют. Эта история случилась в конце января. Тогда органы опеки пришли, чтобы забрать ребенка, поскольку его мать ограничили в родительских правах. И вот теперь мама решила вернуть сына.

На предварительные слушания Лилия Казанцева пришла в сопровождении адвоката. Кипа бумаг руках — скорее всего документы, которые она должна представить суду. Почти год назад ее ограничили в родительских правах — сейчас она пытается это решение оспорить.

По настоянию органов опеки, чтобы вернуть себе право воспитывать ребенка, Казанцева должна была устроиться на работу и пройти курс психологической реабилитации. Поскольку дело касается несовершеннолетнего, сегодняшнее заседание объявили закрытым.

Эта история получила огласку, когда месяц назад органы опеки предприняли очередную попытку забрать мальчика. 70-летняя прабабушка — а именно с ней тогда находился ребенок — отказывалась его отдавать. Судебным пришлось брать квартиру штурмом.

"Кто-то спрашивает: а что ты будешь делать, если мы сейчас дверь сломаем и зайдем? И у меня почему-то сработало, понимаете вот просто, абсолютно бесцельно, безо всего, без, без всякого, просто я говорила "да прыгать в окно буду!" Вот эти слова они взяли за основу, нервы уже, наверно, откровенно говоря сдали", — поясняет Раиса Казанцева, прабабушка мальчика.

Ребенка отправили в центр социальной защиты. Мы поговорили с соседями и выяснили, что мальчиком действительно занималась только прабабушка. Мать дома появлялась редко.

"Как раз, видимо, он родился, с коляской она вышла. Такой пожилой человек катит коляску, я еще подумала "вот станет ей плохо", — рассказала соседка.

"Говорю: а вам-то кто-то помогает, на что вы живете? "На пенсию". Я говорю: ну а как вы ребенка такого маленького? "Мне никто не помогает", — заявил другая соседка.

Лилии Казанцевой чуть больше двадцати, ее саму воспитывала бабушка. Утверждает, что устроилась на работу, погасила долги и очень хочет вернуть сына: "Ребёнок здоров, в деньгах мы не нуждаемся. Всё нормально. Я фельдшером работаю в детской поликлинике".

В свою очередь, представители органов опеки говорят, что готовы помогать и сделают всё возможное, чтобы мальчик снова жил дома.

Следующее заседание состоится только через месяц. А пока разбирательства продолжаются четырехлетний сын Лилии Казанцевой будет оставаться в центре социальной защиты.



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