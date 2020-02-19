Миллиардер Буткевич: Мы занялись ураном и редкоземельными металлами. Это может принести гораздо больше денег, чем АТБ

19.02.2020, 21:06, Новости дня

Совладелец «АТБ-Маркет», украинский миллиардер Геннадий Буткевич заявил в интервью основателю издания «ГОРДОН», журналисту Дмитрию Гордону, что вкладывает деньги в разработку месторождений бериллия, графита, циркония, титана, а также урана.

«Разрешение на разведку месторождения урана мы получали три года. Сейчас я вкладываю деньги в разведку», – сообщил он.

По мнению Буткевича, энергетические проекты могут принести «гораздо больше» денег, чем сеть магазинов АТБ.

«Мы будем делать так, чтобы экология не страдала. Мы будем покупать новое оборудование, мы будем работать с инвесторами. Если бериллий, то только с американцами. Это эксклюзивный редкоземельный металл. С ним по технологиям работают четыре страны в мире: Соединенные Штаты Америки в основном, а также Россия, Китай и Казахстан. Сплавы с бериллием – это суперсплавы, легкие и прочные», – рассказал он.

«Минералом будущего» в мире считают графит, месторождения которого также есть в Украине, добавил бизнесмен.

В СССР многие геологические изыскания были засекречены по инициативе ЦК КПСС, отметил он.

«Когда мы купили месторождение бериллия в Житомирской области, оно было засекречено. Засекречено еще при Советском Союзе. Мы нашли работников и ученых, которые открывали эти месторождения, находили запасы. Так они шепотом с нами разговаривают до сих пор», – поделился с Гордоном Буткевич.

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

В июле 2019 года Буткевич, который является соучредителем компании «Атомные энергетические системы Украины», отмечал, что, согласно данным геологоразведки, в Украине подтвержденные запасы урана составляют 270 тыс. тонн, а ресурсная база – порядка 560 тыс. тонн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Онищенко раскритиковал решение о принудительной госпитализации пациентки в Петербурге

01.02 / Предполагаемого главаря ячейки «Аль-Каиды» в Ираке задержали в США

19.01 / Путин провел переговоры с Джонсоном и главой ЕК

15.01 / Законодатели-демократы представили новые документы по импичменту Трампа

31.01 / Утвержден состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

15.02 / Саночники Денисьев и Антонов взяли серебро чемпионата мира в Сочи

11.02 / Суд оставил в силе решение об отстранении главы департамента Офиса президента Кондзели

01.01 / Военнослужащим США запретили пользоваться социальной сетью TikTok

04.12 / Вучич: Будь Путин тогда президентом, НАТО не решилось бы бомбить Сербию

11.02 / Судан выдаст бывшего президента аль-Башира Международному уголовному суду в Гааге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика