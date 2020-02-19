Формула-1. Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов

19.02.2020, 21:06, Новости дня

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в первый день предсезонных тестов "Формулы-1" сумел показать пятое время среди всех пилотов. Самый быстрый круг из 115 пройденных он преодолел за 1 минуту 17,698 секунды.

Первым на тестах стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (1 минута 16,976 секунды). Вторым оказался его партнер по команде финн Вальттери Боттас (+ 0,337 секунды). Тройку лучших замкнул мексиканец Серхио Перес из Racing Point (+0,399).

Напомним, что первая серия предсезонных тестов в Барселоне завершится 21 февраля.



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