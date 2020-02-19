Опубликован ТОП-5 автомобилей 2020 года с самыми лучшими салонами

19.02.2020, 21:04, Разное

Специалисты издания Autotrader опубликовали список лучших автомобилей, стоимостью не более 50 000 долларов, отличающихся хорошим интерьером. Дорогие и мощные спорткары кажутся дешевыми из-за наличия не самого яркого салона, а вот среднебюджетные модели, наоборот, позволяют поднять цену выше, чем на самом деле.

Лидером рейтинга является Genesis G70, предлагающий неплохой интерьер, приятное сочетание кожи, резины, а также матового алюминия. Кроме того, стоит выделить посадочные поверхности с ромбовидным рисунком. Следом располагается Hyundai Sonata – версия нынешнего модельного года отличается как интерьером, так и экстерьером. В особенности, эксперты оценили резкость нового дисплея Hyundai. ТОП-3 закрывает новая модификация Jeep Gladiator. Автомобиль оснащен новой приборной панелью, прорезиненными элементами управления и алюминиевыми декоративными элементами. Что касается информационно-развлекательной системы, то она тоже была обновлена, появились порты USB и USB-C.

Еще один представитель корейского автопрома — Kia Telluride, занимает четвертую строчку. Специалисты считают, что речь идёт о лучшем исполнении 3-рядного внедорожника на данный момент. Топовая версия Telluride имеет кожаные сиденья Nappa, переднюю панелью панелью премиум-класса и отделку под дерево. ТОП-5 закрывает Lincoln Corsair – новый элитный внедорожник от автоконцерна выглядит значительно дороже своей стоимости из-за роскошного интерьера, разделяющего различные дизайнерские реплики со своими более крупными «собратьями».