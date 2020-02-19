Елена Проклова о браке: «Замуж не хочу, мне хватило»

19.02.2020, 21:04, Разное

Отечественная актриса театра и кино Елена Проклова в одном из недавних интервью пояснила об участии в новом сезоне шоу «Последний герой», работе и личной жизни. 66-летняя артистка призналась, что о браке уже не мечтает, так как замужем была и ей этого хватило.
Не так давно Елена Проклова вернулась с Филиппин, где проходят съёмки очередного сезона «Последнего героя». Актриса выбыла одной из первых, говоря, что получила интересный опыт, но ввиду своего возраста не слишком «вписывалась» в коллектив, хотя и было интересно наблюдать за молодыми людьми, их поведением, манерой общения, интересами. Дружеских отношений артистка не завела, однако в дальнейшем планирует болеть за двух участников из своей команды, которым желает победы – Надежду Ангарскую и Алексея Воеводу.

Говоря о возрасте и работе, Елена Проклова признаётся, что интересных предложений в кино ей поступает гораздо меньше, но вот в различных сериалах – очень много. Кроме съёмок актриса продолжает активно работать в театре, ездит на гастроли, поэтому график напряжённый и, к примеру, принимать предложения на участие в ток-шоу она может лишь изредка из-за отсутствия свободного времени. Проклова не отрицает, что возраст не мешает ей привлекать внимание мужчин, однако сейчас она живёт одна и совершенно не стремится к замужеству, предпочитая работу, разведение цветов, самосовершенствование и постижение чего-то нового.



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