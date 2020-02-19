Личное: Ребенок чувствует себя обманутым

19.02.2020, 20:59, Разное

В этом коротком письме подробно описаны штурманские проекции матери на дочь.

Мать — Великий Штурман хочет руководить миром и не сомневается в том, что ее дочке тоже необходима такая власть над миром.

И что если дочка увидит, что власти над миром у нее нет, она этого не сможет пережить.

irkutskiy_enot

Здравствуйте, Эволюция.

Буду признательна за разбор моего письма.

Ребенку 4 года. Скоро у ребенка день Рождения. Я в принципе знаю, что ей нравится. В курсе ее желаний каких-то, увлечений, то что ей нравится. Затруднительная ситуация у меня очень с тем, что я дарю подарок ей на свой вкус, но исходя из ее интересов, которые меняются ежегодно пока что. Бабушка и отец ребенка спрашивают ее: что подарить тебе на день Рождения?

(Это не ее ситуация. Бабушка и отец ребенка — это бывший муж и свекровь видимо, — отдельные люди, которые держатся от автора подальше, потому что она их давно достала. Но она до сих пор считает, что два этих взрослых отдельных человека — ее ситуация, ее личная проблема и она должны эту проблему решать)

Ответ ребенка, например, в этом году: Подарите мне розового попугая живого, но обязательно розового. А другого не надо. Я люблю розовый цвет, и мне нужен только такой. И фиолетового живого пони, он будет жить у бабушки в ограде. А я буду приезжать и играть с ним. Больше ничего не надо и не хочу.

(Ну мало ли чего она хочет или не хочет. Чем раньше поймет, что миру до этого нет дела, тем лучше для нее. Пусть учится реалистичные желания формулировать, это очень полезно. Но мама-Штурман в панике. Ведь мир должен кружить вокруг ее дитя в реальности, так, как вокруг матери в ее фантазиях)

Вот тут и кроется ситуация, которая мучает меня, очень сильно.

(Автор, вам бы заняться чем-то. Может и не стали бы «очень сильно мучиться» из-за такой хрени)

Я понимаю, что это, ну , мягко говоря нереалистичные подарки. На месте попугая и пони, может быть что угодно (поездка в Диснейленд, чтобы на утро длинные волосы выросли ниже спины, вообщем все что в детскую голову придет).

Я говорила отцу ребенка и бабушке, чтобы не задавали этот вопрос: что ты хочешь получить в подарок. Потому что это будут такие вот фантазии, а не получив, естественно этих подарков на день Рождения, она расстроится, будет обижаться, плакать и говорить: а зачем вы спрашивали? я же ждала, раз вы спрашивали.

(Автор выносит мозг бабушке и отцу ребенка, чтобы они общались с дочкой так, как она приказала. Манипулирует тем, что дочь не сможет пережить, если что-то будет не по ее. Ведь желание ребенка — это Драгоценность, на которую взрослые должны молиться. Понятен мотив автора? Навязать свою власть)

Та же самая история и была на новый год. Я подарила подарок из интересов ребенка, сейчас ей нравится с малышней танцевать в студии и я подарила ей платье для танцев, которое ей до этого понравилось. И куклу фею, которой она увлечена сейчас.

(Автор нахваливает себя изо всех сил. Надо же как-то доказать себе свое право на власть)

А бабушка с отцом ребенка, также спросили и услышав какие-то детские фантазии, подарили естественно то, что сами посчитали нужным.

Я не знаю, правильно ли я делаю, что не спрашиваю, зная что это детские фантазии.

(Она уверена, что делает правильно, что иначе дочка сойдет с ума от слез)

И будет ли в границах, сказать родственникам, чтобы не делали так.

(Она им уже вынесла мозг, говоря, чтобы не делали так. Но спрашивает, в границах ли это. Видимо, хочет понять, почему они не подчиняются ей. Автор, все дело в том, что вы им никто и надоели давным давно. Вы даже мне уже надоели за свое короткое письмо, а как вы им надоели трудно представить)

Потому что ребенок помнит, что говорил и плачет, расстраивается, — чувствует себя обманутым. А так вроде, я же не обещала ничего, а просто подарила подарок. И обижаться не на что.

(Почему в некоторых людях так хорошо уживается трусость, психология тряпки и такое властолюбие?)

Спасибо за Ваш труд.