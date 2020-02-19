Путин заявил о соответствии Собчака «духу эпохи»

19.02.2020, 20:58, Новости дня

Президент Владимир Путин на концерте, приуроченном к 20-летию со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, отметил, что этот человек был нужен РФ и соответствовал духу эпохи.

«Мы сегодня вспоминаем Анатолия Александровича Собчака – моего учителя, друга, я говорю это с гордостью», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что Собчак был очень ярким человеком. При этом президент отметил, что Собчак, будучи «не первым, не вторым, не третьим лицом государства», был политиком «общенационального масштаба», который прошел знаковый путь в очень сложный и переломный период в истории страны.

«И фокус в том, что такой человек как Собчак, он соответствовал духу эпохи. Вот такой человек был нужен нашей стране. И он появился», – сказал Путин.

Он добавил, что многие видели публичные выступления Собчака, знают, какой он блестящий оратор.

«Я поделюсь своими наблюдениями. Вы знаете, в 1996 году Анатолий Александрович ездил по стране. В очень сложные тогда регионы. И взял меня с собой. Я видел, как это происходит. Время было сложным, не хватало всего, экономика затрещала, социальная сфера разваливалась, люди жили очень тяжело», – рассказал Путин.

Президент отметил, что Собчак был порядочным человеком, однажды он запретил отбирать при выступлении записки только с хорошими вопросами, отвечая на все – так искренне, с душой и правдиво, что люди верили ему. Честность, искренность и доверие людей, отметил российский лидер, — это самое честное, что может быть у политика.

«Он заходил в зал под улюлюканье и свист, а уходил под аплодисменты», – сказал Путин.

По мнению президента, Собчак не случайно проиграл выборы – он был излишне прямолинейным, «никогда не вилял хвостом, никогда не приспосабливался, никогда не молчал». По словам Путина, все друзья Собчака и люди, работавшие с ним, многое от него получили.

«Я тоже», – сказал Путин. Он добавил, что Собчак вернул достоинство Петербургу, вдохнул новую жизнь, сделав при этом многое и для страны.

На вечере присутствуют дочь Собчака Ксения, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Ранее Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Петербурге.