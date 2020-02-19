На лайнере Diamond Princess число заразившихся коронавирусом выросло до 621

19.02.2020, 20:54, Новости дня

На круизном лайнере Diamond Princess, которое стоит у берегов японской Иокогамы, число заразившихся коронавирусом выросло до 621. Об этом проинформировало министерство здоровья Японии.

За последние сутки коронавирус обнаружили у еще 79 человек.

В ведомстве отметили, что всего тест на коронавирус прошли 3011 человек.

Карантин на лайнере продолжается для тех, кому необходимо пройти новый тест на коронавирус, добавили в министерстве.

По состоянию на 18 февраля общее число заболевших на лайнере составляло 542.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Двое из них заболели.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус.

19 февраля на берег сошла первая группа пассажиров, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат. До выходных все незараженные пассажиры покинут судно. Те, кто делил каюту с инфицированным пассажиром, будут оставаться на борту еще две недели (14 дней считаются с момента, как зараженные пассажиры были изолированы).

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 19 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, зафиксированы 74 185 подтвержденных случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая новым коронавирусом заразились 804 человека в 25 странах.