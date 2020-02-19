Автоновости: Рассекречены цены на кроссовер Audi E-tron Sportback

19.02.2020, 20:42, Новости дня

Объявлен ценник на новый электрический кроссовер Audi E-tron Sportback, который в скором времени поступит в продажу на британском рынке.

Известно, что стоимость долгожданного электрокара для местных покупателей составит от 80 тысяч фунтов. В базовой комплектации предусмотрена светодиодная головная оптика, увеличенные 21-дюймовые диски, пневматическая подвеска, а также ряд других продвинутых опций. В более дорогом варианте Audi E-tron Sportback имеет улучшенную отделку салона, а также продвинутые системы безопасности.

Мощность батареи теперь существенно увеличится. Два используемых электрических агрегата выдают суммарную мощность 355 л.с. При таких характеристиках разгон до сотни составляет 6,6 секунд.