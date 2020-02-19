Седан Toyota Camry S-Edition доступен у дилеров в России

19.02.2020, 20:35, Новости дня

Японский автогигант Toyota сообщил о начале продаж на российском рынке обновленного седана Toyota Camry, предложенного в спецверсии S-Edition.

Данный автомобиль получил расширенный функционал, а также более модернизированную внешность. Вместе с тем приобрести спецверсию седана станет возможным по цене от 2,1 млн рублей. Новинка имеет темный оттенок кузова. Также здесь применили дополнительные накладки на бамперах. В салоне предусмотрены кресла с дополнительной красной строчкой.

В числе основных функций японского седана S-Edition значится бесключевой доступ, камера заднего вида, подогрев руля, а также всех сидений. Существенное внимание уделено вопросам безопасности, о чем свидетельствуют функции, включая предупреждение столкновений, распознавание пешеходов и ряд других систем.