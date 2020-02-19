Появились параметры нового гибридного кроссовера Kia Sorento

19.02.2020, 20:52, Новости дня

Южнокорейская компания Kia объявила о некоторых технических параметрах обновленного паркетника Kia Sorento.

В свою очередь, официальная презентация данного автомобиля запланирована на 3 марта в рамках готовящегося автосалона в Женеве. Особенностью паркетника станет новая платформа, которая не использовалась в данной модели. Разработчикам удалось увеличить длину кузова на 1 см. Вместе с тем производитель применил в кроссовере Sorento гибридную силовую установку, которая никогда здесь не использовалась.

В частности, автомобиль имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель, а также электрический мотор с мощностью 60 л.с. Кроме того, общая мощность двух агрегатов достигла 230 л.с. Остальные подробности о данной модели кроссовера пока удерживаются в тайне.



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