Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq

19.02.2020, 20:37, Разное

Старый турбодвигатель, новая АКПП, а также передний привод – европейская Skoda Karoq была заметно изменена. Не так давно на российских дорогах состоялся тест-драйв транспортного средства, и эксперты хорошо оценили данную машину.
Как известно, долгие годы модельный ряд Skoda в РФ практически пустовал. Поначалу разработчики локализовали более дорогой и крупный Kodiaq, а теперь пришла очередь компактного Karoq, сборка которого недавно началась на предприятии в Нижнем Новгороде. Обновленное транспортное средство продается на европейских рынках с начала 2019 года. Если сравнивать дизайн европейской и российской модификации, то он идентичен. Различия возникают лишь в комплектациях – европейские покупатели могут купить автомобиль, оснащенный более современной медиасистемой Bolero. Впрочем, эта версия вскоре также должна появиться в России, а пока эксперты безусловно рекомендуют приобрести комплектацию Style за 1,5 миллиона рублей.

В целом, Karoq является типичной Skoda с просторным салоном и всеми фирменными фишками автоконцерна вроде скребка в лючке бензобака и крючочков с сеточками в багажнике.



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