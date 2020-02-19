Эксперты назвали самые угоняемые китайские автомобили в России

19.02.2020, 20:47, Разное

Транспортные средства китайского производства угоняются в РФ все чаще. Наиболее популярными моделями в данном рейтинге являются Lifan и Geely – злоумышленники воруют их почти в 3 раза чаще, чем в 2018 году.

По информации отечественных аналитиков, наиболее часто угону подвергался седан Lifan Solano – более 65 раз, и это с запасом самый высокий показатель. На второй строчки с огромным отставанием размещается седан Geely Emgrand, украденный у россиян 12 раз. ТОП-3 замыкает внедорожник компании Great Wall — Hover H5, угнанный 11 раз.

Остальные модели, попавшие в список, были украдены менее 10 раз, отметили эксперты. В их числе транспортные средства автоконцерна Chery, такие как Amulet, MK, Bonus и Tiggo. Всего было зафиксировано около 200 случаев воровства китайских машин у россиян по итогам прошлого года, заключили эксперты.