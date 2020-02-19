В мозгу обнаружен выключатель сознания

19.02.2020, 20:32, Новости дня



В исследованиях самого загадочного органа человека — мозга, намечается очередной прорыв, способный помочь врачам при проведении ряда операций и обеспечить существенное продвижение по пути изучения механизмов функционирования головного мозга. В лабораториях американского Висконсинского университета в Мэдисоне была испытана технология отключения сознания с обратным эффектом, позволившая вывести организм из пограничного состояния близкого к коматозному в нормальное бодрствование с помощью точечного воздействия.

Исследователи сообщают, что определенная область мозга имеющая название central lateral thalamus (латеральная часть центрального ядра таламуса), играет ключевую роль в новой методике возвращения организма к нормальному функционированию. У обезьян, находящихся под наркозом, стимуляции этой области было достаточно, чтобы разбудить животных привести их в нормальное поведение после пробуждения. После испытаний на макаках, ученые готовятся к проведению опытов с человеческим мозгом.



Исследуемая область мозга играет роль транслятора сигналов и обработки данных. Поэтому ученые стремятся установить, каким образом латеральный таламус влияет на процесс перехода от сна к нормальному состоянию и обратно. В этих целях была создана программа точечного воздействия на таламус при помощи электродов.

Подопытные обезьяны получали анестезию и находились в бессознательном состоянии. После начала стимуляции животное пробуждалось практически мгновенно и вело себя полностью адекватно, без традиционных последствий, сопутствующих действие анестетиков. Однако такое бодрствование было возможно только при постоянной стимуляции таламуса, после выключения электрода макака снова впадала в бессознательное состояние.

Предполагается, что если эффект стимуляции таламуса человека имеет аналогичные последствия, то такое открытие продвинет вперед не только теоретическую науку, но и поможет в практической медицине. Так анестезиолог сможет избежать ошибок при проведении анестезии пациента при продолжительных операциях. Кроме того методика поможет в процессе выведения человека из коматозного состояния.