Египетский врач назвал 5 полезных для состояния сосудов продуктов

19.02.2020, 20:30, Разное

Для поддержания кровеносных сосудов в нормальном состоянии важно правильно и ответственно подходить к выбору продуктов. Египетский врач Сихам Маркет назвал 5 из них, отмечая, что рекомендации помогут минимизировать образование бляшек и избежать атеросклероза.
В первую очередь доктор рекомендует включить в ежедневный рацион авокадо. С помощью данного продукта можно повысить уровень в организме «хорошего» холестерина, нормализовать давление и свести к минимуму образование бляшек. На втором месте – рыба, а особенно жирные сорта, к примеру, лосось. Данный продукт очень полезен для здоровья сосудов, так как предупреждает образование затрудняющих кровоток отложений. Не меньше пользы, по словам индийского врача, от чеснока. Он содержит огромное количество минералов, витаминов и микроэлементов, эффективен, как средство для профилактики атеросклероза. Продукт можно употреблять в пищу как в сыром виде, так и в качестве специи для первых и вторых блюд.

Содержащий антиоксиданты гранат помогает активизировать выработку окиси азота, что в свою очередь, отражается на кровотоке и меньшем накоплении тромбоцитов. И пятый полезный для сосудов продукт – миндаль, но его употреблять нужно умеренно, не более 5 порций в неделю. Эксперты объясняют его эффективность входящим в состав магнием и здоровыми жирами, снижающими уровень холестерина.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / «Человек болел, за что пострадал»: звезда МХТ выступила с неожиданным заявлением о смерти Лужкова

04.12 / Мнение: ЮРИЙ СЕЛИВАНОВ: НЕ ВРЕМЯ ДРАЗНИТЬ РУССКОГО МЕДВЕДЯ

31.12 / В Сети появились рендеры смартфона Huawei P40 Pro

24.12 / В Красноярске голая девушка бегала по улицам с младенцем на руках

07.12 / Дружище, ты можешь не иметь никакого отношения к политике, но стоит тебе усомниться в том, что в России все за…бись, – и ты больно споткнешься

27.12 / Медики рассказали о магнитных бурях в последних числах декабря

25.01 / Ученые считают, что изменения в голосе могут сигнализировать о раке

16.01 / Мнение: В чем наш секрет? Мы настоящие

06.12 / Мнение: В руках кукловодов

22.12 / История четырехногой женщины Миртл Корбин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика