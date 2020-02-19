Египетский врач назвал 5 полезных для состояния сосудов продуктов

19.02.2020, 20:30, Разное

Для поддержания кровеносных сосудов в нормальном состоянии важно правильно и ответственно подходить к выбору продуктов. Египетский врач Сихам Маркет назвал 5 из них, отмечая, что рекомендации помогут минимизировать образование бляшек и избежать атеросклероза.

В первую очередь доктор рекомендует включить в ежедневный рацион авокадо. С помощью данного продукта можно повысить уровень в организме «хорошего» холестерина, нормализовать давление и свести к минимуму образование бляшек. На втором месте – рыба, а особенно жирные сорта, к примеру, лосось. Данный продукт очень полезен для здоровья сосудов, так как предупреждает образование затрудняющих кровоток отложений. Не меньше пользы, по словам индийского врача, от чеснока. Он содержит огромное количество минералов, витаминов и микроэлементов, эффективен, как средство для профилактики атеросклероза. Продукт можно употреблять в пищу как в сыром виде, так и в качестве специи для первых и вторых блюд.

Содержащий антиоксиданты гранат помогает активизировать выработку окиси азота, что в свою очередь, отражается на кровотоке и меньшем накоплении тромбоцитов. И пятый полезный для сосудов продукт – миндаль, но его употреблять нужно умеренно, не более 5 порций в неделю. Эксперты объясняют его эффективность входящим в состав магнием и здоровыми жирами, снижающими уровень холестерина.