Автоновости: Lada Vesta Sport стала самой дорогой машиной в истории бренда

19.02.2020, 20:30, Разное

Lada Vesta Sport получила титул самого дорогостоящего авто за всю историю бренда. Цена модели достигает 1,08 млн рублей в топовой сборке.
По информации компании-производителя, средневзвешенная стоимость легковых авто в РФ может равна 1,4 млн рублей. Lada Vesta Sport имеет цену меньшую, чем средние транспортное средство на первичном рынке. Сотрудники компании отметили, что модель не относится к семейным продуктам, поскольку представляет собой весьма специфичный автомобиль.

Впервые за историю серийных продуктов Lada под капотом разместили силовой агрегат производительностью 145 «лошадок». В авто имеется более 200 новых деталей, среди которых пластиковые крылья и короткоходовые амортизаторы. В качестве трансмиссии используется МКПП на 5 ступеней. Предел скорости Vesta Sport заявлен на отметке 198 км/ч, пишет Глобал МСК.



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