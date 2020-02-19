Фигурант дела «украинских диверсантов» Стогний вышел на свободу и прибыл в Киев

19.02.2020, 20:30, Новости дня

Украинский политзаключенный Алексей Стогний вышел на свободу после отбывания срока в российской колонии. Об этом со ссылкой на его жену Оксану 19 февраля сообщила Крымская правозащитная группа.

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова написала в Facebook, что Стогний прибыл в Киев.

«Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья», – отметила омбудсмен.

⚡️⚡️Знову маю гарні новини⚡️⚡️Український політв’язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала у… Posted by Людмила Денісова on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

Жителя Севастополя Стогния задержали на российском «пограничном посту» напротив пункта пропуска «Каланчак» при выезде из Крыма в ночь с 14-го на 15 ноября 2016 года, когда он направлялся в Киев к дочери на день рождения. В телесюжете российского государственного телеканала “Россия 1” в ноябре 2016 года было опубликовано видео, на котором Стогний в ходе постановочного допроса дает признательные показания в шпионаже в пользу Украины. В сюжете его называли «полковником Главного управления разведки Украины», который был задержан, когда якобы шел на «агентурную встречу».

“Киевский районный суд Симферополя” 17 июля 2017 года приговорил Стогния к трем с половиной годам лишения свободы по ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса РФ (незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов).

Всего в 2016 году в Крыму по делу «украинских диверсантов» были задержаны девять человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий и Стогний. В российских СМИ еще до решений суда все задержанные были названы людьми, готовившими теракты на полуострове, отмечали в Крымской правозащитной группе.