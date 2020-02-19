Учёные назвали лучшую диету для продления молодости

19.02.2020, 20:30, Разное

В результате проведённого исследования международной группе учёных удалось определить лучшую диету для продления молодости. Таковой названа средиземноморская, способствующая сохранению микрофлоры кишечника и снижающая в организме количество бактерий, вызывающих возрастные изменения.

К исследованию специалисты привлекли более 600 добровольцев в возрасте 65-79 лет. Участники эксперимента были разделены на две группы, первая из которых на протяжение 1 года придерживалась средиземноморской диеты, вторая – питалась в привычном режиме. По истечению этого периода авторы проекта анализировали состояние организма добровольцев и тогда выяснилось, что в первой группе разнообразие микрофлоры сохранилось на прежнем уровне, но число бактерий, положительно влияющих на работу головного мозга, ходьбу и другие когнитивные функции, значительно увеличилось.

Учёные считают, что питание, основой которого являются крупы, паста, хлеб, овощи, фрукты, орехи, оливковое масло, яйца, бобовые, мясо птицы, немного красного мяса и сладостей, позволяет продлить молодость и «отсрочить» старость. Такой эффект средиземноморской диеты связывают с насыщением организма большим количеством клетчатки, железа, магния, меди, витаминов B6, C, B9 и других полезных микроэлементов.