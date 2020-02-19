Автоновости: Бренд Citroen вывел на зимние тесты новый DS 4

19.02.2020, 20:30, Новости дня

Фотошпионы поделились снимками обновленной модели Citroen DS 4, которую удалось рассмотреть во время тестовых испытаний.

Вместе с тем французский бренд существенно потрудился над тем, чтобы скрыть любые изменения на кузове, использовав плотную защитную пленку. Вместе с тем бампера и колесные арки существенно модернизировали, однако общее впечатление о модели не изменилось. Эксперты прогнозируют, что в скором времени выйдет модификация Crossback, которая отличается пластиковыми вставками на кузове, а также дополнительными рейлингами.

Кроме того, разработчики умышленно не называют никаких деталей об автомобиле. Некоторые эксперты указали, что данная модель будет схожа по производительности и параметрам с актуальными версиями Peugeot 308 или Opel Astra. В дальнейшем могут появиться в продаже электрические и гибридные модификации автомобиля.