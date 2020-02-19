Мнение: Грамотный юрист никогда не посоветует мужчине вступать в брак

19.02.2020, 20:26, Новости дня

Ни один грамотный (подчеркиваю – именно «грамотный») юрист мужчине в современных условиях в брак вступать не посоветует. Ни в США, ни в Европе, ни в России, ни, даже, наверное, где-нибудь в Зимбабве. Слишком это муторное и дорогое дело.

Если все в том же «мрачном совке» оба новобрачующихся были, как правило, голы и босы, и вместе на съемных комнатах или в общежитии, сжав зубы, ждали свою первую (а чаще всего – и последнюю) квартиру от щедрот социалистического государства, потом туда чудовищными усилиями покупали кровать, стенку, какую-нибудь «румынскую» кухню и перевозили бабушкин сундук (вместе с бабушкой, а иногда и дедушкой), а потом неделю всем подъездом бухали, то сейчас, опять же, как правило, всем надо все и сразу.

Наверное, где-то остались женщины, готовые потратить свою молодость на жизнь с любимым в аспирантском общежитии, но их количество меньше, чем число американцев, предположительно побывавших на Луне. Женщина хочет комфорта, любви, дорогих халатов, устриц с шампанским, немного Майами и колечко «от Картье». И это – абсолютно нормально (если, конечно, не превращается в бесконечную сказку «О рыбаке и рыбке» (не той Рыбке, о которой вы все подумали).

Беда в том, что молодому мужчине на все это практически невероятно заработать (по крайне мере – устойчиво и постоянно). Легче украсть, но там есть свои риски… И поэтому, если мужчина что и накопит к 40 годам, то это исключительно – либо совершенно неподъемным трудом «на галерах», либо участием в соответствующих «схемах», за которые однозначно уже – от 5 до 15 с конфискацией и без УДО.

Нет, упаси меня, Боже, шагнуть на скользкую дорожку антифеминизма: многие женщины тоже зарабатывают, и очень неплохо. Но есть один нюанс. Под «сорокет» у семьи, как правило по 2-3 ребенка, они хрестоматийно остаются с женой и, в случае развода, 2/3 «совместно нажитого» уходит им + еще алименты и постоянные доп. расходы на детишек.

А «зарабатывалка» на пятом десятке у мужика уже не та. Причем, все это пока практически не касается самых жирных – российских олигархов. Они успешно, как Мордашов или Потанин обыгрывают бывших жен в российских и английских судах, либо, как Роман Аркадьевич, умеют очень хорошо договариваться с «бывшими».

А менеджеры и прочая «шелупонь» с доходами от ниже- до вышесреднего остаются под ударом бывших жен, которые благодаря юристам их успешно доят. Именно этот страх, когда ты под «полтос» окажешься один, без активов и без реальной возможности еще существенно заработать и создать новую семью, и будет основным определяющим фактором условного «брачного рынка» на ближайшие сто лет. Лучше отдать гражданской жене много на бентли, розовые труселя и Майами сейчас, чем почти все при разводе. А уверенности в том, что развода не будет, нет сейчас ни у кого. Чай, не добрые советские времена с профкомом, парткомом и бабушками у подъезда.

Сейчас женщина решает, что «мужчина мешает ее личностному росту», и все идет по п… Нет, разумеется, куда чаще личному счастью мужчин «мешают» сильно «устаревшие и сморщенные» женщины, но именно поэтому они все более и более агрессивны в закреплении своих «брачных прав», «будущего детей» и нахождении хороших юристов.

А мужчина иногда просто устает на это все вкалывать и слушать жалобы, что «люди живут куда лучше». Вот именно поэтому ни один грамотный юрист вступление в брак мужчине и не посоветует.

Дмитрий Гололобов