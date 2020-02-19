«Мосгортранс» попросил водителей автобусов сообщать о китайцах в салоне

19.02.2020, 20:26, Новости дня

Пресс-служба «Мосгортранса» подтвердила появившуюся в СМИ информацию, согласно которой водителям городского общественного транспорта разослали просьбу уведомлять диспетчера, если в салоне находятся китайцы.

«Учитывая принятие правительством Российской Федерации 20 февраля решения по ограничению въезда граждан Китая, мы осуществляем мониторинг в целях обеспечения комфорта и безопасности на транспорте. Данные отправляются медикам и в случае необходимости – принимаются профилактические меры», – передает портал «Подъем» сообщение «Мосгортранса».

Отмечается, что общественный транспорт – это место большого скопления людей, в связи с чем нужно «обеспечить их максимальную безопасность в соответствии с распоряжениями федерального правительства».

«Наша цель – быть надежным и лучшим транспортом для наших пассажиров», – заявили в компании.

Ранее в сети появился скриншот письма, в котором «Мосгортранс» поручил сотрудникам вызывать полицию, если в общественном транспорте окажутся «лица китайской национальности».

Правительство с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китая, направляющихся в Россию для осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях.