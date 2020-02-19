В Сургуте по делу об избиении пенсионера МЧС задержали омоновца

19.02.2020, 20:24, Новости дня

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту избиения пенсионера МЧС Александра Хохлова бойцами ОМОНа. Один из бойцов задержан, сообщает «Медиазона».

По информации издания, силовика обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие собирается ходатайствовать об аресте задержанного.

Аналогичное обвинение будет предъявлено и оперативнику ОБЭПа, который, по версии следствия, также имеет непосредственное отношение к избиению и пыткам Хохлова.

Кроме того, СК проведет проверку в отношении следователя Степана Ткача.

В конце ноября 2019 года по факту избиения Хохлова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

По данным следствия, 26 сентября 2019 года в дачном поселке «Речник» полицейские и нацгвардейцы задержали Хохлова по подозрению в получении взятки, после чего отвезли его в местное управление МВД. В кабинете №309 омоновцы нанесли Хохлову «множественные удары в область головы, туловища, рук и ноги», сломав при этом четыре ребра. Врачи зафиксировали у задержанного закрытую травму грудной клетки и множественные гематомы.

По словам жены пострадавшего, Хохлова били электрошокером и душили пакетом до потери сознания, после чего тот подписал все, что от него требовали оперативники и следователь.

21 октября глава гильдии адвокатов по Сургуту Амил Аббасов сообщил, что направил обращение Бастрыкину с просьбой возбудить уголовные дела в отношении руководителя Сургутского следственного отдела СКР Владимира Ермолаева и его подчиненного Степана Ткача, а также сотрудников ОМОНа и окружного ОЭБиПК УМВД за пытки и фальсификации в деле экс-сотрудника МЧС Александра Хохлова.



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