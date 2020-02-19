Юрий Антонов о творчестве Бузовой и Лободы: «В СССР их бы арестовали на 15 суток»

19.02.2020, 20:21, Разное

Отечественный эстрадный исполнитель, музыкант и композитор Юрий Антонов высказал мнение о творчестве «поющей ведущей» Ольги Бузовой и Светланы Лободы. 75-летний артист уверен, что в СССР певицам бы грозил как минимум арест на 15 суток, но «громить» номера и исполнение звёзд шоу-бизнеса всё же не захотел.
Юрий Антонов получил популярность в советский период, а тогда артисты выглядели на сцене значительно скромнее. Вероятно, поэтому после просмотра клипов Бузовой и Лободы, известных не только благодаря вокальным данным, но и откровенным сценическим костюмам, высказал мнение, что певиц в Советском Союзе, скорее всего, за подобные выступления и песни посадили бы под арест. Однако Юрий Михайлович считает, что артистки вполне соответствуют своему времени и поют для людей соответствующего поколения.

Кроме того, Юрий Антонов отмечает, что современная эстрада просто переполнена как исполнителями, так и песнями, поэтому они мало запоминаются и становятся хитами на сравнительно непродолжительный срок. При этом в СССР, по мнению мэтра, ситуация была совсем другая и немало композиций продолжают пользоваться популярностью у слушателей даже спустя полвека, информирует «Teleprogramma».



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