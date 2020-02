Вуди Харелльсона расстреляли на съемках сиквела «Венома»

19.02.2020, 20:21, Разное

Вуди Харелльсона расстреляли во время съемок продолжения картины «Веном». Ролик был распространён в интернете.

Короткое видео позволяет увидеть антагониста фильма, которого исполняет Вуди Харрельсон. Его персонаж Клетус Кэсседи, также известный как Карнаж, бежит от сотрудника полиции, однако в некий момент останавливается и говорит о своём желании сдаться полиции.

Очевидцы посчитали, что злодей намерен отбивать пули голыми руками. При этом полицейский просто расстрелял преследуемого. Видео стало причиной появления большого количества обсуждений на страницах соцсетей. Поклонники картины пытаются угадать, какие ещё сюрпризы стоит ожидать зрителям, пишет ПолитЭксперт.

Here we see Woody Harrelson filming as Cletus Kasady!

It looks like Kasady has been stopped on the street by some cops and they’re shooting him.

I Wonder if his hand movements will involve the Symbiote in post production?

Either way it looks great!

pic.twitter.com/KgMC7j7OyU

— Let’s Talk Carnage! (@LetsTalkCarnage) February 17, 2020