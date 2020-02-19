«Квартал красных фонарей» в Амстердаме предложили заменить «центром эротики»

19.02.2020, 20:19, Новости дня

В Амстердаме намерены «зачистить» «квартал красных фонарей», вместо него предлагается построить огромный «центр эротики» с проститутками, салонами красоты и стеклянной крышей, пишет Daily Mail.

Мэр города Фемке Хальсема проконсультировалась с сотрудниками секс-индустрии, туристами и местными жителями и опубликовала две возможные опции, которые могут, по ее мнению, решить проблему слишком большой загруженности известной амстердамской достопримечательности. Один из вариантов – создание «секс-отеля», который можно посещать только по предварительной брони, передает RT текст статьи.

По ее словам, больше ей нравится другая идея – создание огромного «центра эротики», в котором будет включено все, что есть в «квартале красных фонарей», но «в автономном пространстве». Это пятиэтажное здание с номерами для 100 проституток, ресторанами, парикмахерскими, салонами красоты и студиями загара. Хальсема отмечает, что там же можно разместить «эротический театр» и «секс-клуб». При этом в здании предлагается сделать стеклянную крышу, чтобы проходил дневной свет «или можно было смотреть на звезды».

При этом «центр эротики» предлагают открыть ближе к центру города, чтобы привлечь туристов. В то же время это не должно мешать жизни района. По ее словам, она понимает, что ни один проект не заменит существующий «квартал красных фонарей», однако это поможет разгрузить слишком людную часть города, где часто происходят неприятные инциденты.

Летом члены городского совета получат возможность проголосовать за понравившийся им вариант.

Пока введет запрет на экскурсии в «квартале красных фонарей», который вступит в силу с 1 апреля.

Газета ВЗГЛЯД уже писала, что власти Амстердама пытаются избавиться от «квартала красных фонарей».