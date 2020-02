Дочь Стивена Спилберга заявила о начале карьеры порнозвезды

19.02.2020, 20:18, Новости дня

23-летняя приемная дочь режиссера Стивена Спилберга – Микаэла Спилберг – в интервью таблоиду The Sun заявила, что начинает сольную карьеру в порноиндустрии под псевдонимом Sugar Star.

По словам Микаэли, певыми о ее планах узнали подписички в Instagram, а несколько дней назад она рассказала об этом своим приемным родителям – американскому режиссеру Стивену Спилбергу и актрисе Кейт Кэпшоу.

Таблоид сообщает, что девушка расценила их реакцию, как «заинтригованность». Она уверена, что родители не были расстроены переменами в ее жизни.

Объясняя мотивы принятого решения, Микаэла призналась, что хотела бы «извлекать выгоду от своего тела».

По ее мнению, новая работа поможет стать финансово независимой от состояльных и именитых родителей.

После интервью таблоиду Микаэла Спилберг разместила на своей странице в Instagram пост, предупредив подписчиков, что будет удалять комментарии с критикой.

«Если вы скажете, что мое обнаженное тело является проявлением неуважения к моей семье, я выгоню вас», – написала она.

View this post on Instagram

Throw back to one of my first and only photo sets * . This was the only insta safe one and it’s also my fav * . Also I’m super proud of the necklace because it was the first piece of jewelry I bought with my own finances * . Also where are y’all getting those cool censorship stickers at ? Also if you say me having my body on display is disrespectful to my family I will quite literally yeet you into the sun. I just noticed the tag btw * #swerfsnotwelcomehere #18plusonly #celebrateyourbody #amatuermodel #perfectlyimperfect #plussizelingerie #plussize #thicc #18plus #uniquefeatures #tryingmybesteveryday #pinup

A post shared by Mikaela Spielberg (@vandal_princess) on Feb 18, 2020 at 10:11am PST

Дочь Спилберга подчеркнула, что ее выбор – это не дно, а новые возможности, пишет таблоид.

Американский режиссер Стивен Спилберг является отцом семерых детей, трое из которых приемные. Микаэлу супруги Спилберг удочерили сразу после ее рождени в 1996 году.