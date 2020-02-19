Глава союза пенсионеров пристыдил российских звезд, которые жаловались на размер своих пенсий

19.02.2020, 20:16, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийГлава Союза пенсионеров России и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что звездам российского шоу-бизнеса и знаменитостям не стоит рассказывать о своих пенсионных доходах и жаловаться на их размер. Об этом он заявил в интервью «Газете.ру».

«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах, – заявил сенатор. – Одно дело, когда речь идет о тружениках, они могут жаловаться. Я не одобряю такие высказывания [звезд шоу-бизнеса], они не от знания. Это способ завоевать какие-то симпатии».

Сенатор высказал предположение, что российские звезды ожидают увидеть сумму пенсионных выплат, соответствующую их гонорарам, и удивляются, когда получают значительно меньше. «Они все начинают удивляться тому, как наши граждане могут жить на эту пенсию, – посетовал Рязанский. – Для них пенсия в 20-30 тысяч совсем не та, на которую они рассчитывали».

Ранее на свои пенсии пожаловались несколько российских знаменитостей. Так, музыкант Юрий Лоза заявил, что его пенсия составляет 12 тысяч рублей в месяц. Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь посетовал, что получает «даже меньше», чем телеведущая Елена Ханга, пенсия которой составляет 23 тысячи рублей. Телеведущий Леонид Якубович, также рассказавший о пенсии в 23 тысячи рублей, заявил, что «не понимает, куда уходят 13% от его зарплаты».

С 2018 года пенсионеры со званиями народных и заслуженных артистов, проживающие в Москве, получают надбавку к пенсии в 30 тысяч рублей. Юрий Куклачев, получающий пенсию с надбавками, заявил, что без работы «умер бы с голоду»:

«У меня пенсия 23 тысячи, плюс за Народного артиста РФ добавили 30 тысяч. И орден недавно получил, за него тоже плюс 30 тысяч рублей в месяц, – рассказал артист. – Пенсия нормальная, но если бы не работал – с голоду умер бы! На бензин много денег уходит, на продукты. Так что приходится крутиться».

С 1 января 2020 года средний размер страховой пенсии для неработающих россиян составляет 16,5 тысяч рублей. В 2019 году ее средний размер составил 9266 рублей.

 



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