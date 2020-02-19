Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса. Тот купил «неправильный» электромобиль

19.02.2020, 20:14, Новости дня

Глава Tesla Илон Маск критически отреагировал на слова Билла Гейтса об электрокарах. Предприниматель был не в восторге от заявления сооснователя Microsoft, что электромобили уступают обычным машинам по дальности хода, и осудил его решение приобрести электрокар Porsche Taycan вместо Tesla.

В недавнем интервью YouTube-блогеру Маркесу Браунли Гейтс высоко оценил вклад, который электромобили и Tesla в частности вносят в борьбу с изменением климата и снижение выбросов парниковых газов. «Если нужно назвать хотя бы одну компанию, которая в этом помогает, — то это, конечно же, Tesla», — сказал миллиардер.

При этом Гейтс упомянул, что недавно стал владельцем Porsche Taycan. «Это очень, очень круто, — рассказал он. — Это мой первый электромобиль, и я получаю от него большое удовольствие». Однако, по словам бизнесмена, электрокары все еще очень дороги для рядового потребителя, и имеют ограниченный запас хода в сравнении с машинами на бензине. Кроме того, сказал Гейтс, на зарядку электрокара уходит намного больше времени, чем на заправку «обычного» автомобиля.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh

— Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020

Комментируя ролик, один из поклонников марки Tesla написал в твиттере: «Я разочарован, потому что многие люди, которые посмотрят это интервью, поверят Биллу на слово и даже не будут рассматривать покупку электромобиля. Зачем он так сделал? Ведь Билл Гейтс такой умный парень!»

Ему ответил Маск, сказав, что его встречи с Гейтсом были «довольно заурядными». В последующем твите глава Tesla оценил способность молодого Гейтса прыгать через стул, назвав трюк «впечатляющим».

True, that was pretty impressive

— Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020

Для Маска вполне привычно подкалывать коллег из Кремниевой долины. В 2019 году бизнесмен едко отреагировал на планы гендиректора Amazon Джеффа Безоса запустить собственную сеть интернет-спутников, назвав его «подражателем». В 2017-м досталось Марку Цукербергу: Маск потроллил основателя Facebook за непонимание рисков, которые несет за собой искусственный интеллект.

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