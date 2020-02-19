Президент США помиловал осужденного за мошенничество финансиста Милкена

19.02.2020, 20:14, Новости дня

Президент США Дональд Трамп помиловал Майкла Милкена, бывшего "короля мусорных облигаций", который стал фигурантом многочисленных дел об инсайдерской торговле в 1980-х годах, передает CNBC.

Объявив о помиловании, Трамп сослался на "невероятную работу", проделанную Милкеном в поддержку исследований по борьбе с онкологическими заболеваниями с тех пор, как в 1990 году Милкен признал себя виновным в рэкете и мошенничестве с ценными бумагами.

"Он сделал это, и он сильно пострадал. Он заплатил большую цену, заплатил очень жесткую цену", — сообщил глава Белого дома.

73-летний Милкен был первоначально приговорен к 10 годам тюремного заключения за свои преступления, когда он возглавлял отдел облигаций инвестиционного банка Drexel Burnham Lambert, и оштрафован на 600 миллионов долларов.

Но позже это наказание было сокращено до двух лет, поскольку он сотрудничал с федеральными властями.

Милкену также было навсегда запрещено работать в индустрии ценных бумаг. Белый дом заявил, что помилование не повлияет на пожизненный запрет.

Это помилование, которое рассматривалось в течение двух лет, было одним из 11 актов помилования президента Трампа.

Президент также помиловал бывшего комиссара полиции Нью-Йорка Бернарда Керика и бывшего владельца команды по американскому футболу "Сан-Франциско 49ers" Эдди Дебартоло-младшего.

Трамп также снизил длительный тюремный срок бывшего губернатора Иллинойса Рода Благоевича.

Милкен в подготовленном заявлении сказал, что он и его жена Лори, с которой он недавно отметил 51-ю годовщину свадьбы вместе с детьми и внуками, очень благодарны президенту.



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