Родители, сажавшие семилетнего сына на цепь, получили по 3,5 года колонии

19.02.2020, 20:14, Новости дня

Родители из города Лиски, сажавшие на цепь семилетнего сына, отправятся в колонию на 3,5 года. Такое решение вынес Воронежский областной суд. Ранее матери ребенка и ее мужу назначили наказание в виде двух с половиной и полутора лет лишения свободы, соответственно.

Ужесточения наказания добилась областная прокуратура. Как сообщается на официальном сайте ведомства, 25-летнюю женщину и ее 30-летнего супруга признали виновными по нескольким статьям.

"Как установлено судом, в период с июня 2017 года по июль 2019 года супруги жестоко обращались с семилетним ребенком, который приходится родным сыном осужденной и пасынком ее мужу, – рассказали в прокуратуре. – Под видом мер воспитательного характера они систематически наносили побои мальчику, кололи ножницами пальцы, жгли руки горячей водой, а также лишали свободы путем привязывания к предметам мебели и дверной ручке".

Отчима мальчика признали виновным в истязании ребенка и незаконном лишении свободы. Мать мальчика обвинили по тем же статьям, а также по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В декабре 2019 года им вынесли приговор, который прокуратура обжаловала, сочтя слишком мягким. 19 февраля суд изменил приговор.

Как сообщалось ранее, мальчик, не выдержав издевательств, пожаловался знакомым матери, а они обратились в правоохранительные органы. После задержания родителей ребенка отправили в приют.



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