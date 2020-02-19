Автоновости: В Сеть «утекли» технические данные новой Skoda Octavia RS

19.02.2020, 20:14, Новости дня

Новое поколение «горячей» Skoda Octavia RS ранее уже было анонсировано с гибридной силовой установкой, но по обычным моторам информации не было. Теперь появилась и она.

Внутренний маркетинговый документ австрийского офиса Skoda «утек» в Сеть через неофициальный канал Skoda News в Twitter. Скорее всего, техданные из него ориентированы на местный рынок, но документ все равно дает практически полную картину по тем агрегатам, которые получит новое поколение RS.

Так, «негибридный» 2-литровый бензиновый турбомотор 2,0 TSI будет развивать 245 л.с. (столько же, сколько и прошлое поколение) и сочетаться как с 6-ступенчатой МКПП, так и с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Двухлитровый турбодизель на Octavia RS будет выдавать 200 сил — также в связке с 7-скоростным «роботом». (При этом Skoda предпочла не использовать 2-литровый дизель от Kodiaq RS, который развивает 240 л.с. и 500 Нм). В продаже на рынке Австрии бензиновые и дизельные машины появятся в конце августа.

Но первой в продажу в начале июня все же пойдет Octavia RS именно в гибридной версии iV с силовой установкой, позаимствованной у Volkswagen Golf GTE. Состоит она из 1,4-литрового бензинового турбомотора, электродвигателя и 13-киловаттной батареи и обеспечивает на выходе 245 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Утверждается, что такой подход к компоновке сделает Skoda Octavia RS еще более универсальной: к практичности в обыденной жизни и управляемости вкупе с динамикой при спортивной езде добавятся еще и экономия топлива, и гордость от осознания участия в борьбе за чистоту атмосферы.

Дебютирует новая Octavia RS сразу в обоих кузовах — лифтбек и универсал — 3 марта в рамках Женевского автосалона.

Текст:

АвтоВести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / В Стокгольме украли больше десяти скульптур Дали

06.02 / Под защитой: простые меры предосторожности помогут избежать заражения вирусом

28.01 / Экс-нардеп Логвинский заявил, что не получал подозрения по делу “Золотого мандарина”

27.12 / Календарь: 27 декабря — День рождения Брата

09.02 / Очевидец снял на видео последствия страшного столкновения фуры и автобуса на Кузбассе

13.02 / «Интер» проиграл «Наполи» в первом матче полуфинала Кубка Италии

20.12 / YouTube подтвердил кибератаку на трансляцию пресс-конференции Путина

16.02 / «Звезды России» проиграли «Звездам мира» в Матче звезд Единой лиги

05.02 / Пассажирский самолет в Стамбуле выехал за пределы полосы и загорелся

03.01 / Тело убитого США генерала Сулеймани повезли из Ирака в Иран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика