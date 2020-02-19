Большой Айдахо — группа орегонцев за перемещение границы

19.02.2020, 20:13, Разное

Группа консерваторов Орегона, безрезультатных во всех своих попытках — от голосования против представителей Демократической партии во власти штата, кого они считают слишком либеральными, до отзыва губернатора штата и обращения к представителям в Вашингтоне, теперь хотят покинуть штат — путем перемещения границы с соседним Айдахо на запад, говорится в статье, опубликованной в понедельник.

Группа, Передвинем границу Орегона — За Большой Айдахо, добилась предварительного согласия от двух округов и поставила целью сбор необходимого числа подписей для внесения предложения в местные избирательные бюллетени в ноябре, сообщает USA Today.

При отсутствии препятствий, избирателям в юго-восточном Орегоне возможно будет задан вопрос о пересмотре границы штата с Айдахо, сообщает газета.

"Сельские округа все больше возмущены законами, исходящими от законодательных властей Орегона, угрожающими нашему обеспечению средств к существованию, нашим производствам, нашим кошелькам, нашим правам на владение оружием и нашим ценностям. Мы пытались отстранить этих законодателей голосуя против них, но сельский Орегон — в меньшинстве, и теперь наши голоса остаются без внимания. Это наше последнее средство" — цитирует заявителя Майка МакКартера новостной релиз.

В прошлом году, спорный законопроект против выбросов парниковых газов вынудил республиканцев бежать из Салема, столицы штата. Сейчас демократы контролируют как обе палаты законодательного собрания штата, так и особняк губернатора.

Тем не менее, Валери Готтшалк, ещё один заявитель, сказала, что она надеется, что предложение наберёт обороты так же как петиция по отзыву губернатора Кейт Браун прошлым летом.



Сторонники отзыва не смогли набрать 280,000 подписей, необходимых для перевыборов, но группа за Большой Айдахо заявила, что для включения в избирательный бюллетень им достаточно набрать только около 2,400 подписей в округе Джозефин и около 3,000 в округе Дуглас, сообщает USA Today.

"Люди здесь предпочтут консервативное руководство сегодняшнему прогрессивно-либеральному руководству Орегона. Всякий раз когда я захожу в группу Большого Айдахо на Фейсбуке, группа становится больше", сказала Готтшалк в новостном релизе.

Из 36 округов Орегона, только 14 в Долине Уилламетт останутся в штате если группа добьется своего, сообщает газета. Однако, перемещение границы потребует одобрения Конгресса США и Законодательных собраний штатов Айдахо и Орегон.

Предложение присоединиться к Айдахо — это не первая попытка орегонцев покинуть штат. В 1941, жители юго-западного Орегона пытались отделиться путем создания штата Джефферсон с северными калифорнийцами.