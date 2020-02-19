Россиянам повысят пенсии

19.02.2020, 20:09, Новости дня

Жалование от государства проиндексируют на 6,1%.

Более трёх миллионов россиян, получающих социальную пенсию, получат прибавку. Жалование от государства проиндексируют на 6,1%.

Как заверил глава Минтруда Антон Котляков индексация с 1 апреля. Всего, по данным РИА Новости, на индексацию будет потрачено 21,7 миллиарда рублей до конца 2020 года. Средний размер пенсии в 2019 году составлял 9266 рублей.

Одновременно будут повышены выплаты военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Социальную пенсию получают люди, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие при этом подтвержденного трудового стажа, необходимого для получения трудовой пенсии. Социальная пенсия также назначается инвалидам и детям, лишенным кормильца.

Президент России Владимир Путин, который ранее объявил свои поправки в Конституцию, предложил зафиксировать в Основном законе индексацию пенсий. Кроме того, глава государства еще летом минувшего года дал поручение Генпрокуратуре проверить пенсионные фонды.