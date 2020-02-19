Бегущая строка на федеральном канале удивила россиян

19.02.2020, 20:08, Новости дня

У некоторых зрителей возник вопрос — а что, собственно, происходит?

Зрителей телеканала «Россия 24» 19 февраля в бегущей строке попросили поверить в мечту. А затем предложили не говорить «прощай» и еще раз в глаза откровенно посмотреть. Их также призвали беречь женщин — и, по возможности, самим от них беречься. Из других новостей «России 24»: любовь пришла, но не та.

У некоторых зрителей возник вопрос — а что, собственно, происходит? Какая-то ошибка, троллинг, флешмоб? Оказалось, это всего лишь цитаты из песен Юрия Антонова, которому 19 февраля исполнилось 75 лет.

Ранее Владимир Путин наградил Юрия Антонова Орденом дружбы.



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