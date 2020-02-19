Владельцам iPhone раскрыли глаза на вшитую в iOS рекламу Apple

19.02.2020, 20:06, Новости дня

Один из разработчиков iOS-приложения Tumblr Стив Стреза раскритиковал мобильную операционную систему Apple за обилие рекламы. Навязывание компанией собственных сервисов и подписок показалось инженеру настолько сильным, что он причислил iOS к «адварям» — типу программ, которые распространяются бесплатно, но содержат встроенную рекламу.

Промо Apple, пишет Стреза, сопровождает почти каждое фирменное приложение, включая музыку Apple Music, новости Apple News+, кредитную карту Apple Card и даже поиск по магазину App Store. В iOS 13, которая вышла в сентябре 2019 года вместе с игровым сервисом Apple Arcade и интернет-кинотеатром Apple TV+, ситуация стала только хуже.

«Apple прибегает к коварной тактике, чтобы заполучить аудиторию: рекламе. Много-много рекламы на устройствах, за которые вы платите, — негодует разработчик. — Эту рекламу нельзя отключить через расширения блокировки iOS. Некоторую можно отклонить или спрятать, но не всю, причем она умышленно встроена в ключевые приложения, такие как Music и App Store».

«Если вы не подпишитесь на эти сервисы, вы будете вынуждены постоянно смотреть на эту рекламу — либо в приложениях, либо в пуш-уведомлениях, которые включены по умолчанию», — резюмирует Стреза.

При этом инженер признает, что компания имеет полное право уведомлять клиентов о новых услугах. Однако «Apple ухудшает пользовательский опыт, чтобы ускорить рост любой ценой», пишет Стреза, и это стало невозможно не замечать. В доказательство засилья рекламы на iOS разработчик проиллюстрировал пост скриншотами приложений, в которых компания продвигает свои сервисы.

Apple News+

Apple Arcade

Поиск в App Store

Пуш-уведомления

Apple TV+

Apple Music

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