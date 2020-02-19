У москвички арестовали машину за долги по парковке

19.02.2020, 20:06, Новости дня

Жительница Москвы накопила такое количество неоплаченных штрафов за парковку автомобиля, что за дело взялись судебные приставы, арестовавшие машину.

Злостную неплательщицу, владевшую кроссовером Lexus NX200, выявили во время очередного совместного рейда «Московского паркинга» и управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, в ходе которого как раз ловили должников, не оплативших вовремя штрафы за неоплаченную парковку.

Как оказалось, жительница столицы полгода оставляла машину на платных стоянках, но упрямо не платила, накопив за это время штрафов на сумму более 350 000 рублей, пишет агенство «Москва» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).

В итоге в ходе рейда автомобиль женщины был арестован и отправлен на спецстоянку. Там ему предстоит ждать, пока хозяйка выплатит все долги. Но если этого не случится, судебные приставы могут отправить автомобиль на реализацию, чтобы за счет его продажи погасить все задолженности.

В «Московском паркинге» напомнили, что на оплату штрафов дается 60 дней, после этого они передаются судебным приставам, а за неоплаченное вовремя постановление накладывается еще одно, по ст. 20.25 КоАП РФ, равное двукратной сумме от первого размера штрафа.

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