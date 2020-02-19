Кривонос призвал Зеленского не подписывать гособоронзаказ

19.02.2020, 20:06, Новости дня

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал Сергей Кривонос призвал президента Владимира Зеленского не подписывать государственный оборонный заказ (ГОЗ) на 2020 год, который был одобрен СНБО 18 февраля.

Документ следует отправить на доработку, написал Кривонос в Facebook 19 февраля.

«То, как он подготовлен, вызывает вопросы к компетентности руководителей и ответственных за его подготовку. Принятие его в таком виде приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив, а в дальнейшем может привести к ослаблению нашей обороноспособности», – заявил генерал.

Его беспокойство вызывает возможное сворачивание ракетной программы.

«Она интересует и россиян, потому что наша ракетная программа – наш щит. Мы – за развитие программы, а они – за свертывание. Для них наши ракеты – как кость в горле. В течение предыдущих лет ракетная программа была приоритетом. Сегодня этого я не услышал», – утверждает Кривонос.

Вчора на засіданні РНБО о крім негайних питань щодо невдалої спроби прориву незаконими збройними формуваннями РФ наших…

Posted by Kryvonos Serhii on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

На заседании СНБО 18 февраля принято решение предусмотреть в 2020 году на выполнение ГОЗ 25,848 млрд грн, это на 16% больше, чем в 2019 году.

Журналист Юрий Бутусов написал, что в проекте не предусмотрено достаточное финансирование ракетной программы. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг это утверждение. «Все, что касается ракетных программ, будет финансироваться в соответствии со всеми нормативно-правовыми актами, принятыми раньше», – заявил он.

12 марта 2019 года Кривоноса назначили на должность заместителя секретаря СНБО. Он конфликтует с Даниловым, а совет называл «посмешищем с клоунами».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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