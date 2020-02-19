«Впереди реабилитация»: Сотникова рассказала о прошедшей операции

19.02.2020, 20:06, Новости дня

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, ранее перенесшая операцию, поблагодарила своих болельщиков за поддержку. Также она заявил о причинах, приведших ее на операционный стол.

"Операция прошла успешно. Я в надежных руках. Немного переработала. Впереди реабилитация, но я справлюсь. Надеюсь совсем скором мы увидимся с вами. Большое спасибо за ваше искренне беспокойство за мое здоровье", – написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Напомним, что 18 февраля Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им Л. А. Ворохобова. После операции она была замечена в хирургическом отделении в шейном воротнике.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Подтверждена гибель сотрудника ФСБ в перестрелке на Лубянке

20.01 / Ученые назвали новый источник вируса Зика

30.12 / Почти половина россиян сделали прививку от гриппа

03.12 / Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится сменить пол

25.12 / Кононенко поддержал призыв Комаровского смотреть порно вместо ТВ

25.01 / Кононенко высмеял противостояние Трампа и Греты Тунберг

16.12 / Палата представителей США обвинила Сенат в нарушении конституции

17.12 / Помпео планирует приехать в Украину в январе – СМИ

15.02 / Убытки «Манчестер Сити» из-за еврокубкового бана составят около £300 млн – эксперт

17.02 / Разумков заявил, что избиратели критикуют нардепов за поведение в зале заседаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика