В Лос-Анджелесе убит 20-летний рэпер Pop Smoke

19.02.2020, 20:04, Разное

Сегодня, 19 января, стало известно о смерти 20-летнего американского рэпера Pop Smoke. По имеющейся информации, исполнителя убили в Лос-Анджелесе проникнувшие в арендованное им жильё грабители.

Как сообщается, инцидент произошёл около 5 часов утра. В дом, который Pop Smoke арендовал на Голливудских холмах, проникли вооружённые грабители. В ходе произошедшей стрельбы рэпер получил серьёзные ранения, а нападавшим удалось скрыться с места происшествия.

Pop Smoke был госпитализирован в медучреждения, однако несмотря на усилия врачей, жизнь молодому исполнителю спасти не удалось. Правоохранителям пока не удалось задержать застреливших музыканта грабителей, поэтому мотивы проникновения в жильё и причины стрельбы пока не известны.