В Минтруда подтвердили , что социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

19.02.2020, 20:04, Разное
По информации министра труда Российской Федерации Антона Котяков, индексация социальных пенсий в стране состоится уже в апреле. Как стало известно, выплаты будут проиндексированы примерно на 6,1%.
Чиновник отметил, что будущая процедура затронет более 4 миллионов россиян и обойдется бюджету почти в 22 миллиарда рублей. На данный момент соответствующий законопроект уже разработан Министерством труда.
Что касается коэффициента индексации, то его определят, учитывая темпы роста прожиточного минимума российских пенсионеров по итогам прошлого года.
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