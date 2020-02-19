Синоптики сказали, сколько продлится аномальная погода в России

19.02.2020, 19:58, Новости дня

Почти на всей территории РФ как минимум до начала следующей недели сохранится аномально теплая погода, информирует Гидрометцентр.

В России, по данным синоптиков, господствует обширный и глубокий Североатлантический циклон, который принес в страну «небывалое» для февраля тепло, передает РИА «Новости».

«Аномалия температуры воздуха в среднем составляет 8-12 градусов выше нуля, на севере Урала и Сибири – до +16 градусов», – информирует Гидрометцентр.

До ближайших выходных температура будет выше климатической нормы на 4-8 градусов. Также возможны новые погодные рекорды. Ожидаются осадки в виде дождя.

«В Москве 20-22 февраля облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в ночные часы около нуля» – сообщили в Гидрометцентре.

Столбик термометра в Петербурге может в эти дни подняться до 4 градусов, ночью – от -2 до +3.

Во вторник был установлен новый температурный рекорд, температура воздуха в Москве достигла отметки +6 градусов. Перед этим научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил причины теплой зимы в России.