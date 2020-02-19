Китай лишил аккредитации трех корреспондентов Wall Street Journal

19.02.2020, 19:52, Новости дня

Китай отозвал аккредитации у трех журналистов американской газеты Wall Street Journal из-за недавнего заголовка, который власти сочли расистским.

Как заявил в среду журналистам в Пекине официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Гэн Шуан, газета отказалась извиниться за опубликованную 3 февраля статью под названием «Китай – истинный больной Азии». Автор статьи, американский ученый Уолтер Рассел Мид, подверг критике реакцию китайских властей на вспышку коронавируса, который за последние два месца унес уже более 2000 жизней. Вирусом заразились десятки тысяч человек как в Китае, так и в ряде других стран.

Использованная в заголовке фраза отсылает к стереотипной идее о том, что китайцы нечистоплотны и заразны. Однако название статьи придумал кто-то из редакции газеты, а не Мид или лишенные аккредитации журналисты.

Как сообщает издание, аккредитаций лишились заместитель главы китайского офиса Джош Чин и репортер Чао Дэн, имеющие американские паспорта, а также репортер Филип Вэн, являющийся гражданином Австралии. Их обязали покинуть территорию КНР в течение пяти дней.

Другой журналист Wall Street Journal, Чун Хан Вон, был выдворен из страны в прошлом году после публикации его статьи о родственнике Си Цзиньпина.

Клуб иностранных корреспондентов Китая выразил «глубокую обеспокоенность и решительное осуждение» в связи с решением отозвать визы у трех журналистов, назвав его «радикальной и очевидной попыткой китайских властей запугать иностранные новостные организации».

Во вторник администрация президента США Дональда Трампа заявила, что отныне пять китайских государственных СМИ, в том числе информагентство «Синьхуа» и телеканал China Global Television Network, должны будут работать по тем же правилам, что и иностранные посольства, в том числе регистрировать своих сотрудников и имущество в Госдепартаменте.