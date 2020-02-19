Глава минобороны Украины заявил о потере опорного пункта в Донбассе

19.02.2020, 19:51, Новости дня

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе в ходе наступления ЛНР.

При этом министр добавил, что украинские позиции на этом участке остались «неизменны», пишет Espreso.tv.

«Сейчас начальник Генштаба на месте событий», – сказал Загороднюк.

Он отметил, что бой закончился 18 февраля, противник предпринимал попытку прорыва.

«Поводов для паники нет. Была попытка прорыва, которая не удалась. Мы не знаем какова цель. Конечно, это провокация», – отметил министр.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об обстоятельствах происшествия в Донбассе, произошедшего в годовщину дебальцевского разгрома.



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