Мнение: Эпоха беззападности, Ассанж в американском ГУЛАГе и доверие к Путину в США

19.02.2020, 19:47, Разное

1. Прошло уже 13 лет с тех пор, как Владимир Путин произнёс в Мюнхене свою знаменитую речь, в которой заявил о неприемлемости однополярного мира и господства США. И вот, наконец, организаторы Мюнхенской конференции по безопасности признали успех того курса, который наш президент обозначил для всего мира. Они выпустили весьма красноречивый доклад, о котором рассказывает Виктор Мараховский:

https://ria.ru/20200212/1564589493.html

Доклад называется «Беззападность» (Westlessness) и — впервые столь прямо — посвящён неохотно принятой европейско-американскими экспертами реальности. А именно — что мир все более вытесняет из себя Запад и нагло живет без него. Что ещё хуже — сам Запад также «становится всё менее западным». И всё это очень плохо, потому что порождает нестабильность, непредсказуемость, отступление демократических ценностей и другие неисчислимые бедствия.

Авторы оплакивают мир, оставшийся без благотворных бомбардировок Запада: «В Сирии режим Асада и российские силы преднамеренно обстреливают больницы и школы, а военные преступления стали ежедневным делом… Недавно Китай, Иран и Россия провели первые совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе… В Ливии Турция и Россия действуют все решительнее, и нестабильность на противоположном берегу Средиземного моря всё больше влияет на Европу…» И так далее.

А вот что в этом докладе говорится конкретно про нашу страну:

Где-то года с 2018-го Россия — это, конечно, очень слабая страна со множеством ужасных проблем, каждая из которых подгрызает ее и может добить. Однако во главе этой очень слабой России стоит очень удачливый тактик Путин (он всегда тактик и никогда не стратег — год за годом из доклада в доклад кочуют одни и те же фразы о том, как путинская Россия «добилась краткосрочных успехов» и «получила эфемерный эффект»). В общем, хитрый тактик Путин периодически ухитряется создавать потёмкинский фасад побед.

Вот и в 2019 году, «хорошо разыгрывая слабые карты, Россия одержала несколько дипломатических побед. Несмотря на отсутствие перемен в кремлевской внешней политике, Россию снова приняли в ПАСЕ, член НАТО (то есть Турция. — Прим. авт.) закупил российские С-400, а Москва утвердилась в качестве влиятельной силы на Ближнем Востоке… Но самое важное — с ней начал заигрывать президент Франции Макрон, призвавший европейцев «пересмотреть основы» отношений с Россией». <…>

Но за фасадом наших кажущихся побед, конечно, прячутся наши слабости. Перечислим:

1) В 2019 году в Москве были крупнейшие за восемь лет демонстрации протеста против Путина, а на сентябрьских выборах в Мосгордуму прокремлевские кандидаты получили серьезный удар.

2) По опросам, количество молодёжи, обдумывающей возможность уехать, выросло.

3) Согласно опросам, количество молодежи, доверяющей президенту, упало — теперь оно всего лишь процентов 55.

4) Партнёрство России с Китаем не является равноправным, учитывая «растущее влияние Китая на российском Дальнем Востоке».

Итак, Путин одерживает реальные геополитические победы, а его взгляд на дальнейшее развитие мировой политики выдержал проверку временем и подтвердил свою правоту. Тем не менее, по мнению западных экспертов, власть Путина слаба и испытывает невероятные внутренние проблемы.

2. Гендиректор телеканала RT Алексей Николов напоминает о печальной судьбе главного западного диссидента и правдоруба Джулиана Ассанжа, которого президент Эквадора Ленин Морено предательски выдал США:

https://a-nikolov.livejournal.com/475709.html

…администрация тюрьмы Белмарш в результате протестов перевела Джулиана из одиночной камеры, где он начал натурально сходить с ума, в общий блок. Это звучит не очень интересно, если не знать двух подробностей. Первая: Белмарш — тюрьма особого режима, в которой сидят только по тяжелым статьям — в основном убийцы, грабители, насильники (и куда Ассанажа вообще никак не должны были помещать, в любом случае — это так, кстати). И вторая: Джулиану облегчили условия отсидки после коллективного протеста заключенных этой тюрьмы.

То есть, выражаясь понятиями тоталитарного государства, уголовники не смогли мириться с таким произволом, устроили бузу и отстояли политического, которого по беспределу отправили в ШИЗО.

И ещё одна новость. На днях на немецком канале ZDF вышла программа, в которой прямым текстом рассказано, как в Швеции фабриковали против Ассанжа то самое липовое дело об изнасиловании, по которому его и объявили в розыск, а затем арестовали:

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/200205-heute-sendung-19-uhr-100.html

Но вы об этих важных — пожалуй, даже сенсационных — новостях, касающихся одного из самых знаменитых разоблачителей в истории мировой журналистики, конечно же, уже прочли статьи в New York Times и «Новой газете»? Посмотрели репортажи по CNN, DW, Евроньюс и оптимистическому каналу «Дождь»? Увидели материалы пресс-конференций и гневные заявления в этой связи от «Репортеров без границ», Freedom House, Евросоюза и Хельсинской группы? Ведь так?

3. Политолог Иван Данилов указывает, что несмотря на мощнейшую антироссийскую пропаганду, согласно данным опросов, Владимиру Путину доверяют аж 20% населения США, то есть 65 миллионов человек. Среди американских сторонников Путина доминируют избиратели Республиканской партии и президента Трампа:

https://ria.ru/20200212/1564563826.html

В опросе Pew Research также говорится, что медианный страновой рейтинг позитивного отношения к России в целом по миру — около 33%. Однако, во-первых, в опросах, проводимых американцами, не участвовал Китай, а во-вторых, не учитывался размер населения стран. Между тем, с учётом густонаселённых Китая и Индии реальное позитивное отношение человечества к России, скорее всего, заметно выше 50%.

Интересно также, что в 2019 году рейтинг Путина в Германии (36%) и Франции (27%) оказался выше, чем в 2014 году (22% и 16% соответственно), а в Италии наш президент и вовсе на историческом пике популярности (43%).

Получается, что рейтинг Путина уверенно растёт в тех государствах, которые ввели санкции против нас. Антироссийские пропагандисты не справляются со своими задачами.