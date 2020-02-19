Al Jazeera — Эрдоган сделал «последнее предупреждение» по ситуации в Идлибе

19.02.2020, 19:47, Новости дня

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган объявил о готовности начать военную операцию в сирийской провинции Идлиб, пишет Al Jazeera. По словам Эрдогана, это последнее предупреждение для сирийских правительственных войск, которые должны отступить от турецких позиций. Между тем, в Кремле отметили, что РФ и Турция продолжают диалог для предотвращения эскалации.


Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил до конца месяца начать военную операцию в Идлибе, в случае если сирийская армия не отойдёт за турецкие позиции, пишет Al Jazeera. По словам Эрдогана, Анкара сделала последнее предупреждение.

Основной союзник правительственных сил Сирии — РФ — сказала о том, что турецкое наступление в Идлибе будет «наихудшим сценарием». Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва и Анкара продолжают работать над предотвращением эскалации.

При этом Реджеп Эрдоган заявил о том, что переговоры с Россией не увенчались достижением компромисса, отмечает издание. «Мы не оставим Идлиб сирийскому режиму, не понимающему решительности нашей страны», — приводит Al Jazeera слова турецкого лидера. Эрдоган также отметил, что Турция готова «любой ценой» превратить Идлиб в зону безопасности. Издание напоминает, что в 2018 году Россия, Турция и Иран провозгласили Идлиб зоной деэскалации, однако затем обвиняли друг друга в нарушениях режима прекращения огня. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, сирийские повстанцы продолжали атаковать силы Башара Асада в Идлибе.

Между тем, сирийские гуманитарные работники призвали к прекращению огня и обратились за международной помощью для почти миллиона беженцев, покидающих Идлиб. Согласно заявлению сирийской некоммерческой организации Alliance, провинция переживает один из худших гуманитарных кризисов за всё время.



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