Соцсети: В Москве от водителей гортранспорта требуют сообщать диспетчеру об обнаружении «лиц китайской национальности»

19.02.2020, 19:42, Новости дня

Пользователи Twitter в Москве публикуют снимки экранов водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов с сообщением: «При обнаружении лиц китайской национальности сообщить диспетчеру».

Это тоже фейк? pic.twitter.com/62RTye9Pth

— Бай (@the500th_) February 19, 2020

Это тоже фейк? Дубль 2. pic.twitter.com/TVBRBYdpuo

— Бай (@the500th_) February 19, 2020

Также в сети появилось письмо, в котором диспетчерам поручается вызывать полицию при нахождении китайцев в общественном транспорте. В тексте сообщения говорится, что проверку инициировал первый заместитель генерального директора «Мосгортранса» Борис Ткачук.

«Тут «Мосгортранс» умом тронулся и собирается снимать трамвай с рейса, если туда зашел человек, похожий на китайца! Мало того, что расизм и неэффективно, так поставит раком весь наземный транспорт! Что за п…здец?» – написал пользователь под ником Малолетний Алексей.

Тут @mosgortrans_ru умом тронулся и собирается снимать трамвай с рейса если туда зашел человек похожий на китайца!! Мало того что расизм и неэффективно, так поставит раком весь наземный транспорт! Что за пиздец? @DtRoad pic.twitter.com/1Ddh7tpH1b

— Малолетний Алексей (@alex_radch) February 19, 2020

В ответ транспортное ведомство назвало рассылку фейком.

Алексей, это фейк.

— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) February 19, 2020

30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ с Китаем на Дальнем Востоке в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. 20 февраля РФ запретила въезд гражданам Китая как с туристическими, так и с деловыми, учебными или частными целями, сообщил «Интерфакс».