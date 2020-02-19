Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Порошенко просил помочь в 2014 на выборах Я сказал ему: “Мне нужно, чтобы Украина была, как наш бизнес”

19.02.2020, 19:42, Новости дня

Совладелец «АТБ-Маркет», украинский бизнесмен Геннадий Буткевич заявил в интервью основателю издания «ГОРДОН», журналисту Дмитрию Гордону, что общался с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Буткевич отметил, что Порошенко не просил у него денег.

«Просил помочь в 2014 году на выборах. [В АТБ] покупателей-то много. На тот момент – около 3 млн в день. Я сказал: “Если вы построите такой бизнес, как мы с вами построили, то, в принципе, я бы очень хотел, чтобы вы были президентом». Он сказал: «Я сделаю такую страну” Он спросил: «Что бы ты хотел?» Я ему еще раз сказал: «Мне нужно, чтобы страна была, как наш бизнес”. Ничто так не помогает капитализации, как жить в демократической стране”, – рассказал бизнесмен.

Он добавил, что Порошенко оставил ему свой мобильный номер.

«Я им воспользовался один раз, 25 мая 2014 года написал: «Мы все сделали, чтобы вы стали президентом». Больше телефоном я не пользовался”, – отметил Буткевич.

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

Порошенко был президентом Украины с 2014 года по май 2019 года, тогда он проиграл выборы Владимиру Зеленскому. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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