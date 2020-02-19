Мнение: И немного про манию величия

19.02.2020, 19:38, Разное

Швыдкой рассказывает о своем знакомстве с Топоровским:

…он очень хотел быть заместителем директора или даже директором Третьяковки, о чем постоянно говорил. И это вызывало некоторую оторопь.

Совсем свежий материал, в котором появляется некоторая новая информация о нашем любимом арт-сериале, по ссылке:

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7835/

(автор не я, а героическая Наталья Шкуренок, которая эту историю начала еще в конце 2017 года раскручивать; а мне тогда и не мечталось, что я стану ее коллегой).